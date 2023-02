Comunali, tour in bici di De Nardi per incontrare gli elettori

In occasione delle elezioni del nuovo segretario del Partito Democratico, la giornata di Giorgio De Nardi sarà come segue. "La mia domenica consisterà in un bel Tour in bicicletta per incontrare i trevigiani nelle cinque sedi cittadine delle primarie PD: ore 8.30 Loggia dei 300 in Piazza dei Signori, ore 9.30 in Via Stradella a Fiera, ore 10.30 alla biblioteca in via Sant'Antonino (ex scuole Carrer), ore 12.30 al DLF in Via Benzi, ore 15.00 in Piazza Martiri di Belfiore a S.Maria del Rovere".

In bici anche Rocco (Terzo polo)

Domenica mattina, ore 10,30 al ????? ???? in via Rota, incontro con Nicolò Rocco ed il Maestro Ofelio Michielan che ci spiegherà la filosofia del progetto che ha portato alla realizzazione del parco attrezzato polifunzionale. Alle 11.00 partenza in bici (per i più pigri é ammessa l'auto) alla volta del ????? ??? ?????? di Monigo, dove si discuterà di come realizzare anche lì lo stesso parco attrezzato. Al termine dell'incontro un piccolo rinfresco.