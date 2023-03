Addio a manifesti murali e cartelloni, la campagna elettorale "green" di De Nardi

Il candidato sindaco per il centrosinistra: «Tutta questa montagna di carta che gira non ha molto senso, non è sostenibile, non è compatibile con la nostra scelta green. Punteremo sul digitale». Al via un ciclo di incontri con i cittadini su ambiente, cicloturismo, economia, trasporti, sport e istruzione

Il candidato sindaco del centrosinistra, Giorgio De Nardi, in vista delle prossime elezioni comunali di Treviso, ha presentato un programma di incontri con i cittadini per affrontare i temi caldi della campagna elettorale. Si tratta di sette eventi che si svolgeranno presso la sede elettorale di via del municipio a Treviso dal prossimo sabato, il 2 aprile ("Treviso vola nel verde" con ospiti i consiglieri regionali del Pd, Lorenzoni e Zanoni) e proseguiranno fino al 6 maggio prossimo. De Nardi ha intanto deciso che la sua campagna elettorale sarà tutta digitale, evitando manifesti e cartelloni. Gli incontri saranno tutti trasmessi via streaming. «Non voglio vedere il mio faccione ovunque, evito, quindi faremo il minimo indispensabile sulle plance» ha spiegato oggi De Nardi «Tutta questa montagna di carta che gira non ha molto senso, non è sostenibile, non è compatibile con la nostra scelta green».