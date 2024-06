Ex discarica di Via Orsenigo, la denuncia del Pd: «Stop prolungato, il Comune non da risposte»

L'ex discarica di Via Orsenigo, che dovrebbe essere bonificata e trasformata in un bosco urbano con parco fotovoltaico, è al centro di una polemica sui tempi dell'intervento. Ad accendere la miccia è stato il consigliere comunale del Partito Democratico Marco Zabai che, in una nota, si chiede: «Come stanno oggi le cose?».

«E’ passato più di un mese - attacca Zabai - da quando il vicesindaco Manera mi ha risposto in Consiglio Comunale sul perché ormai da novembre i lavori per la discarica di Via Orsenigo fossero fermi. In quella occasione venivamo messi a conoscenza del ritrovamento di amianto nella discarica, con la necessità di interventi di incapsulamento dello stesso che, stanti le parole del vicesindaco, non avrebbero richiesto più di un mese. Ma come stanno ad oggi le cose? Esattamente come un mese fa: tutto fermo. Anzi, qualcosa si è mosso: le ruspe e i macchinari sono stati portati via, facendo presagire uno stop che appare ben più duraturo di quanto dichiarato dall’amministrazione. I residenti delle vie limitrofe alla discarica sono giustamente preoccupati, non solo per il destino dei lavori, ma anche per le condizioni di difficoltà che quella zona periferica della città vive. Hanno più volte richiesto un confronto con l’amministrazione, ma sono stati balzati da un ufficio all’altro se non proprio respinti».

«Sull’illuminazione pubblica - prosegue l'esponente del Pd - salta agli occhi un dato assurdo. Ci si aspetterebbe infatti che nel momento in cui si va a realizzare un nuovo parco fotovoltaico, le prime a beneficiarne saranno le vie limitrofe. A quanto pare questo non è minimamente passato nella mente dell’amministrazione: nel rispondermi, l’assessore Zampese ha infatti escluso una qualsiasi estensione degli impianti. Portano l’elettricità ma i residenti del quartiere rimarranno al buio. Completamente ignorate sono poi le necessità di garantire sicurezza stradale a quella che è diventata una vera e propria mini tangenziale tra Ponzano e la Feltrina: anche qui Zampese comunica che “Non sono attualmente previsti e finanziati interventi di allargamento delle sedi stradali di via Orsenigo e di via Ca’ Zenobio”. E sulla necessità di dissuasori e controllo di velocità? Silenzio tombale».

«Lo stesso silenzio - conclude Zabai - che giunge dall’assessore Manera sul futuro gestionale dell’ex discarica, di cui non c’è dato sapere. Lo chiediamo allora pubblicamente ancora una volta: quando riprenderanno i lavori? A quale soggetto o ente, una volta realizzato il parco fotovoltaico e il bosco urbano, sarà affidata la gestione e la manutenzione degli stessi? Come Partito Democratico siamo vicini ai cittadini di Via Orsenigo, Via Cà Zenobio e tutte le vie limitrofe e non smetteremo di insistere perchè vengano garantiti loro i servizi necessari perchè possano vivere in sicurezza nel proprio quartiere. Ci batteremo inoltre per la massima informazione e vigilanza sui lavori di riqualificazione della ex discarica, contro i silenzi e i ritardi dell’amministrazione».