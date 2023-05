Comunali 2023, si vota in dieci città: affluenza al 34,34%

Domenica elettorale segnata dal maltempo in provincia di Treviso dove si vota in dieci comuni, capoluogo compreso, per eleggere sindaci e consigli comunali. C'era grande attesa per i dati sull'affluenza odierna: il primo rilevamento, arrivato a mezzogiorno, si era fermato al 12,97%. Il secondo, alle ore 19, parla invece di una percentuale di votanti salita al 34,34%. Cinque anni fa, alla stessa ora, l'affluenza provinciale era stata del 40,24%. I seggi resteranno aperti fino alle ore 23 di oggi e domani dalle 7 fino alle ore 15.

Nel dettaglio, Nervesa della Battaglia è stato il comune con il maggior numero di votanti sia a mezzogiorno che alle ore 19: finora ha votato il 37,78% degli aventi diritto (nel 2018 il dato era arrivato al 43,15%). Treviso città capoluogo si è fermata al 34,84% dato di molto inferiore a quello di cinque anni fa alla stessa ora quando aveva votato il 43,80% degli elettori. Il sindaco uscente, Mario Conte, è stato tra i primi a recarsi al seggio questa mattina. Giorgio De Nardi, candidato sindaco del centrosinistra ha votato alle ore 11 alle scuole Primo Maggio di San Bartolomeo. Grande emozione anche per il candidato del Terzo Polo, Nicolò Rocco, che al seggio ha commentato: «Votare oggi è un atto di coraggio. Un uomo d’onore non lascia agli altri la pesante eredità dei suoi "adesso" traditi». Il Comune con l'affluenza più bassa è stato Mareno di Piave dove ha votato il 27,50% degli aventi diritto.

Nei Comuni con più di 15mila abitanti (Treviso e Vedelago nella Marca), se nessun sindaco otterrà al primo turno il 50% più un voto, si tornerà alle urne per il ballottaggio. In questo caso la data del voto sarà nel fine settimana del 27 e 28 maggio, nella maggior parte dei comuni interessati. Come sempre, per votare occorre presentarsi al proprio seggio con la tessera elettorale in corso di validità (con almeno uno spazio vuoto per il timbro) e un documento di riconoscimento con fotografia (carta d'identità, patente, passaporto, tesserino professionale).