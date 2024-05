Manera: «Portare nel territorio i fondi dell'Europa, riportare al centro l'industria»

C'erano tutti i big del Carroccio trevigiano stamattina, 7 maggio, sotto alla Loggia dei Trecento a Treviso, per il lancio della campagna elettorale in vista delle elezioni europee del vicesindaco Alessandro Manera: dal "padre nobile" Giampaolo Gobbo al sindaco Mario Conte, grande amico di Manera, passando per il presidente della provincia Stefano Marcon, il segretario provinciale Dimitri Coin e ancora Federico Caner (che era l'altro papabile per la candidatura ma ha preferito un passo indietro) oltre a decine tra sindaci e aspiranti tali in vista delle prossime comunali.

«Cercherò di rappresentare questo territorio per fare l'eurodeputato per portare dei concetti, perchè molte delle cose che ho sentito in questi giorni non riguardano l'Europa, riguardano altri temi: questa non è una gara tra partiti per quello che avverrà nel futuro ma mandare delle persone che possono portare dei benefici al nostro Paese» ha detto Manera nel corso del suo intervento «l'obiettivo è portare tanti fondi nel nostro territorio perchè i bilanci piangono e se noi non andiamo a prendere quei soldi in Europa, continueremo a piangere ma abbiamo visto che con la programmazione europea del Comune di Treviso abbiamo portato a casa 132 milioni di euro, nelle varie declinazioni, non solo per noi ma anche per il territorio che ci circonda, è il frutto di non chiudere Treviso in sè stessa ma vedere in un ambito più vasto». Manera ha sottolineato, con una velato accenno al caso Vannacc, come i candidati debbano aver svolto il ruolo di amministratori prima di arrivare a Bruxelles. «Chi mandiamo in Europa deve sapere come interloquire con quel tipo di mondo che anche se non piace, esiste ed è sempre più importante»: ha sottolineato ricordando che i Paese del blocco di Visegrad, supper euro-scettici, attirano moltissime risorse. Secondo Manera passa per Bruxelles la difesa della nostra industria, con aiuti alle imprese soprattutto per quanto riguarda i costi energetici. Un occhio al green ma una critica alle norme imposte per quanto riguarda le case, con parametri troppo rigidi che rischiano di far crollare il valore del nostro mercato immobiliare.

«Credo sia la somma di quello che Treviso ha sempre portato e ha sempre dimostrato» lo aveva introdotto Gianpaolo Gobbo, in apertura dell'incontro «la nostra città è la più verde d'Europa grazie al lavoro di un grande assessore e di un grande sindaco».

«Quando parlo di Alessandro, parlo di un amico vero» ha sottolineato il sindaco Conte «con lui tutto è cominciato, questo sogno che avevo di diventare sindaco è cominciato con lui e per me essere qui è un enorme piacere: l'unico merito che mi prendo è di aver scelto una squadra di persone tutte più brave di me. I risultati della sua professionalità lavorativa e dei suoi enormi valori umani si sono visti poi nell'amministrazione con dei risultati straordinari, risultati che qualche parte politica pensa siano esclusiva loro, come l'ambiente che doveva essere un tema di sinistra». Conte ha ricordato i successi in campo europeo con il Green leaf, conquistato lo scorso anno, rimarcando alcuni risultati tra cui l'allargamento della rete fognaria, le migliaia di alberi piantati e i tanti spazi verdi nati. «Sono enormemente dispiaciuto che potrei perdere un vicesindaco come Manera ma sono estremamente orgoglioso se il mio vicesindaco diventa il rappresentante per il mio Paese a livello Europeo» ha sottolineato il sindaco.

Le Europee avranno un peso politico non indifferente, anche negli equilibri locali con gli alleati del centrodestra. «Questo sarà davvero il termometro per vedere se siamo capaci di essere ancora artefici del nostro destino» così ha spiegato «in un momento difficile i numeri noi li abbiamo, le capacità di Alessandro Manera sono indiscusse, da vicesindaco ha preso una valangata di voti. L'Europa è quella, contrariamente a quel che si pensa, che riesce a condizionare maggiormente la vita dei cittadini, condiziona la vita dello Stato, delle Regioni e a cascata dei Comuni e fanno le cose un pezzettino alla volta senza che se ne renda conto».

«Abbiamo scelto Alessandro perchè vogliamo mandare in Europa uno che sa di cosa parla» ha spiegato Riccardo Barbisan, assessore al bilancio del Comune di Treviso «una persona che sa cosa vuol dire un progetto Europeo, una persona che possa interfacciarsi direttamente con i funzionari europei, uno che faccia meno sagre del peperone ma qualche cena in più con qualche funzionario del parlamento europeo perchè si può relazionare alla pari. Abbiamo bisogno di persone di grande spessore tecnico che vadano li. Molti Paesi eleggono i propri rappresentanti, non sulla base delle preferenze in Europa, sempre e solo supertecnici con le liste bloccate, noi cercheremo di mandare in Europa un supertecnico con le preferenze».

Sono seguiti gli interventi dell'assessore regionale Federico Caner che ha ricordato il valore politico delle elezioni europee e l'impatto che questa tornata avrà e del presidente della provincia, Stefano Marcon, che ha aggiunto l'importanza di "un rappresentante che ci indica la via dal punto di vista ambientale".