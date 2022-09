Elezioni, l'ex vicesindaco Grigoletto lascia il Pd e passa ad Azione

Termiante le elezioni politiche del 25 settembre, il terzo polo di Renzi e Calenda continua a riscuotere consensi nella Marca. Già in campagna elettorale alcuni esponenti trevigiani avevano deciso di scegliere le fila del nuovo partito. Tra loro, come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", c'è anche l'ex vicesindaco di Treviso, Roberto Grigoletto, per anni braccio destro di Giovanni Manildo. Grigoletto si era allontanato dal Pd a metà agosto non riconoscendosi più negli ideali del partito. Nelle ultime ore l'annuncio dell'avvicinamento ad Azione-Italia Viva, in vista delle comunali di maggio 2023. Non è escluso che l'ex vicesindaco eviti di ricandidarsi ma intanto il suo appoggio al terzo polo è stato reso pubblico. Esclusa una rifondazione del Pd trevigiano, la nuova strada per tanti democratici trevigiani sembra essere quella del partito che ha riscosso il 13% di consensi alle urne.