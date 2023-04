Rischio astensionismo per le comunali: «Elemento che testimonia disaffezione alla politica»

Con Te, la lista che riunisce Forza Italia e Coraggio Italia, ha inaugurato la sede elettorale in via Manin. In testa il vicesindaco Andrea De Checchi ed il consigliere Davide Acampora

C'erano tutti i big di Forza Italia della Marca, in testa il coordinatore provinciale e sindaco di Conegliano, Fabio Chies ma anche Andrea De Checchi e Davide Acampora, vicesindaco e consigliere comunali, alla presentazione della lista e della sede elettorale (in via Manin, a pochi passi dal Duomo) di Con Te, realtà che riunisce sia Forza Italia che Coraggio Italia, una delle quattro liste a sostegno del candidato sindaco Mario Conte, intervenuto nella mattinata di oggi, 29 aprile, per un saluto ai candidati. Presente anche i parlamentari Piergiorgio Cortelazzo (Forza Italia) e Martina Semenzato (Coraggio Italia).

Imprenditori, professionisti, studenti e semplici cittadini impegnati nel sociale e non solo: questo il mix di nomi che il coordinatore della campagna elettorale, Giorgio Granello, ha riunito nella lista presentata oggi. «Abbiamo iniziato questo percorso, abbiamo cercato di individuare figure che rappresentano il nostro territorio, non tutti sono di Treviso ma tutti hanno relazioni con la città di Treviso, in un contesto ammninistrativo il supporto sarà importante: li ringrazio per la loro disponibiltà»: ha sottolineato Granello.

Quali sono le priorità del programma? «Sicuramente i quartieri, in cui vive il 95% dei cittadini» ha detto il sonsigliere comunale Davide Acampora «il centro storico ha le sue problematiche e dinamiche ed è giusto parlarne ma le periferie hanno bisogno di sicurezza, di risolvere diversi problemi di viabilità e sicurezza stradale. La campagna elettorale è andare dalle persone, ascoltarle e portarle in consiglio comunale. Sulle case popolari serve maggior rispetto delle regole: ricevo molte segnalazioni spesso dove ci sono disordini. Propongo una commissione che valuti il comportamento di certi soggetti o certe famiglie all'interno delle case popolari in modo che possano anche far decadere anche il diritto nel caso se fanno confusione e se disturbano il vicinato», A questi punti si aggiunge l'aumento delle telecamere, il recupero dei "buchi neri" come l'ex Polveriera in viale Europa.

Sulla prossima tornata elettorale aleggia il pericolo astensionismo che già è parso evidente in occasione delle politiche. «L'astensionismo è un elemento pericoloso in generale che testimonia disaffezione alla politica, uno degli elementi fondamentali è richiamare i cittadini a esercitare questo diritto» ha detto il vicesindaco uscente Andrea De Checchi «il diritto di scelta è fondamentale per la nostra comunità: esercitare questo diritto vuol dire essere parte attiva nel miglioramento della nostra comunità. E' un tema che sentiamo vicino: prima ancora che per chi, è importante andare a votare»

A margine della conferenza stampa il sindaco di Conegliano, Fabio Chies, è tornato a parlare di Pnrr. «Il Pnrr è una grande occasione per i nostri territori e per l'Italia intera» le sue parole «ci sono Comuni come Conegliano che sono passati da 6 milioni di euro di investimento a 50 nel 2022. Abbiamo tutte le risorse e le capacità di metterle a terra, siamo perfettamente in linea con le date che ci sono state indicate. Dispiace che in certe parti d'Italia non siamo allo stesso punto».