Forza Italia: Fabio Chies confermato per acclamazione, la vice sarà Cristina Andretta

Nessuna sorpresa nel corso del congresso provinciale di Forza Italia che si è svolto nella mattinata di oggi, 20 gennaio, al Bhr hotel di Quinto di Treviso. Assente, come annunciato, il coordinatore regionale Flavio Tosi mentre la conferma del ruolo di coordinatore per Fabio Chies è avvenuta per acclamazione, come previsto, nel corso dell'assemblea che era presieduta dall'onorevole forzista Chiara Tenerini, livornese. La grande novità è il ruolo di vice-coordinatore affidato a Cristina Andretta, ex sindaca di Vedelago ed ex leghista. I membri elettivi del coordinamento provinciale sono: Franco Bonesso, Gianpaolo Vallardi, Alessandro Lodizo, Mirco Campodall'orto, Dario Sante, Paolo Poletto, Nicola Zanibellato, Matteo Zucol, Franco Gallina, Paolo Sant'Antonio, Concetto Alescio, Bruno Palmieri, Alberto Piz, Lisa Labbrozzi, Elisa Dezan, Greta Pietrobon, Stefania Buran e Letizia Ortica. Ecco i dodici delegati del congresso nazionale: Fabio Chies, Gianpaolo Vallardi, Cristina Andretta, Mirco Campodall'orto, Fabio Maggio, Emanuele Crosato, Fabio Marin, Matteo Zucol, Lisa Labbrozzi, Franco Bonesso, Elisa De Zan e Greta Pietrobon. I partecipanti all'assemblea di oggi hanno poi partecipato al funerale di uno storico esponente azzurro mancato qualche giorno fa, Gianfranco "Nino" Boscato. La prossima settimana si terrà la prima riunione del coordinamento provinciale e Flavio Tosi ha annunciato che sarà presente. In quell'occasione saranno nominati i responsabili dei settori: enti locali, organizzazione, formazione, comunicazione e adesioni.