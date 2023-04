Fratelli d'Italia, ecco la lista per le comunali a Treviso: Fabio Crea non ci sarà

Fratelli d'Italia ha ufficializzato la lista che sarà depositata in vista delle prossime elezioni comunali di Treviso e spicca l'assenza del nome di Fabio Crea. L'avvocato era tra i nomi di spicco che i meloniani erano pronti a schierare e di lui si è a lungo parlato per la poltrona di vicesindaco, in predicato di essere assegnata proprio a Fratelli d'Italia, a discapito di Forza Italia. Il nome di Crea nella lista non c'è, ufficialmente per "problemi lavorativi" legati alla sua intensa attività di avvocato ma non si esclude che alla base della decisione dei vertici ci siano stati i dissapori tra lo stesso Crea e il sindaco Conte, protagonisti alcune settimane fa di un vibrante scontro a distanza sul tema della sicurezza. Tra i nomi più noti spiccano quelli di Gino Balbinot, poliziotto per molti anni in servizio presso la Questura di Treviso, il commerciante Stefano Mazzoli, Gloria Sernagiotto, figlia dell'ex assessore ed europarlamentare Remo (scomparso nel 2020), Sergio Novello, ex Lega, l'imprenditore Luigi Susin, la giornalista Rosanna Vettoretti, l'avvocato Daniele Panico e l'ex direttore del carcere di Treviso, Francesco Massimo.

Questa la lista completa di Fratelli d'Italia per le comunali 2023 a Treviso:

1 Andrea Agressi

2 Girolamo Albano

3 Gino Balbinot

4 Guido Bertolazzi

5 Carlo Alberto Correale

6 Alberto Ciamini

7 Luigi Dalla Rosa

8 Muriella Frisiero

9 Arianna Gaballo

10 Silvano Giuliato

11 Jennipher Gola

12 Claudia Grassi

13 Martina Lacchin

14 Stefano Lecca

15 Helga Lopresti

16 Julka Loub

17 Lorella Malgaretto

18 Giulio Marchesoni

19 Francesco Massimo

20 Stefano Mazzoli

21 Luciano Meneghetti

22 Alessandro Mezzavilla

23 Umberta Mondin

24 Sergio Novello

25 Daniele Panico

26 Giovanni Possagno

27 Gloria Sernagiotto

28 Luigi Susin

29 Rosanna Vettoretti

30 Alessandro Vettori

31 Barbara Vidotti

32 Emmanuele Viviano