Fratelli d'Italia replica al sindaco Conte: «Lega teme di perdere la presidenza del Veneto»

Non ha tardato ad arrivare la replica di Fratelli d'Italia alle parole del sindaco di Treviso, Mario Conte, che commentando l’andamento provinciale e regionale delle elezioni Comunali ed Europee 2024 aveva detto come la Lega non dovesse diventare "un'imitazione di Fratelli d'Italia".

Il capogruppo di FDI in consiglio comunale a Treviso, Guido Bertolazzi, e il portavoce dei sindaci di FDI, Nicola Fantuzzi hanno replicato in una nota ufficiale in cui si legge: «Comprendiamo l’agitazione e il timore degli amici leghisti, storici alleati, che per la prima volta da diversi decenni devono fare i conti, soprattutto in Veneto, con un partito alleato che ha superato il “Carroccio” in termini di voti e di radicamento territoriale. Si tratta di agitazione e timore di perdere ciò che considerano qualcosa di propria esclusiva pertinenza, ossia la presidenza della Regione. Tuttavia, il fondamento della democrazia è il consenso degli elettori e in questa tornata elettorale europea ben 800mila veneti hanno scelto FDI a fronte di 270mila che hanno votato per la Lega. Questo è l’unico dato politico oggettivo, quello basato sul consenso degli elettori, il resto sono solo personali e fantasiose interpretazioni che si scontrano con la realtà, florida, del nostro partito. Dissentiamo quindi da chi, come il sindaco Conte, afferma che FDI non pensa ai veneti, ma ai numeri».

Il portavoce Fantuzzi aggiunge: «Il primo cittadino trevigiano forse voleva dire il contrario e si è confuso: FDI ha “grandi numeri” proprio perché pensa prima ed esclusivamente ai cittadini veneti e italiani e i “numeri” sono la logica conseguenza dell’apprezzamento dei Veneti allo straordinario lavoro di Giorgia Meloni e di FDI. Anche perché, a differenza di ciò che pensa il sindaco Conte, ovvero che “Meloni ha stravinto su obiettivi europei più che veneti, ma gli elettori scelgono Zaia, come Conte o Fedriga”. il lavoro della Premier Giorgia Meloni e di FDI non è per gli “obiettivi europei”, bensì per il bene dell’Italia, dei veneti e degli italiani tutti. Solo così si spiega che dal 32% delle Elezioni politiche del 2022 siamo passati al 37% delle Europee del 2024, prima Regione in Italia per percentuali di FDI. Quanto poi alla ritrita litania “ma alle amministrative i veneti scelgono la Lega, Zaia, Conte o Fedriga”, alla base del principio di democrazia c’è il ricambio, rappresentato dal limite di mandati elettorali e dalla ricchezza di poter esprimere visioni nuove e che diano nuovo slancio. Infine, ricordiamo agli amici alleati leghisti, terrorizzati dal perdere la Presidenza della Regione, che nell’ottobre 2009 - quando l’anno precedente aveva ottenuto appena l’8% dei consensi alle Elezioni politiche - la Lega ottenne la Presidenza del Veneto a discapito del PDL che veleggiava ancora oltre il 38%, questo grazie ad un accordo politico Berlusconi-Bossi. Pertanto, crediamo che tutti debbano farsi una ragione del fatto che oggi quasi 1 milione di veneti ha deciso, inequivocabilmente che il partito di riferimento in Veneto è Fratelli d'Italia, con buona pace di tutti gli amici alleati, con cui discuteremo di visone, idee, progetti per il futuro del Veneto».