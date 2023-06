La prima Giunta e nel pomeriggio il Consiglio: parte ufficialmente il Conte bis

«Auguro a tutti i neoconsiglieri un buon lavoro per il bene della città, per il bene dei cittadini, mi aspetto una maggioranza coesa, compatta che lavora e guarda al programma elettorale e ai progetti e mi aspetto ci sia un'opposizione certamente attenta e puntigliosa ma costruttiva perchè una delle caratteristiche della città di Treviso è proprio questa che coloro che siedono in consiglio comunale sono persone da sempre per bene che hanno a cuore il bene della città»: così Mario Conte, sindaco di Treviso, ha commentato ieri l'avvio del suo secondo mandato che oggi. 6 giugno parte ufficialmente. In mattinata si è riunita per la prima volta la Giunta comunale mentre nel tardo pomeriggio, alle 18, si svolgerà in primo consiglio comunale. Tra i punti all'ordine del giorno l'elezione del presidente (con Antonio Dotto in pole) e dei due vicepresidenti del consiglio. Seguirà poi il giuramento e la relazione dello stesso sindaco Mario Conte.