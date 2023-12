Italia Viva elegge i presidenti di zona: Flavio Bullo per Treviso

Flavio Bullo è stato eletto presidente per la zona "Grande Treviso", che comprende il capoluogo ed alcuni comuni limitrofi, ottenendo il 58,73% dei voti sfidando Alessandra Nava che si è fermata al 41,27%. Negli altri congressi zonali sono stati eletti Mario Gigli (Zona Bassa Marca - Mogliano/Preganziol e limitrofi), Stefano Battistella (Zona Marca Orientale - Opitergino/Conegliano/Vittorio V.to e limitrofi), Francesco Marchesin (Zona Marca Occidentale - Montebelluna/Castellana e limitrofi). I presidenti neo-eletti si sono detti pronti ad un lavoro intenso ed entusiasmante che sarà sicuramente focalizzato sui prossimi appuntamenti elettorali: le europee e le comunali 2024, con ben 55 comuni al voto nella Marca. La presidente provinciale Martina Cancian nel congratularsi con i neo-eletti ha ringraziato tutti gli iscritti che si sono recati ai seggi. La Cancian ha inoltre rilanciato la sfida: «ora che la fase congressuale si è conclusa è tempo di metterci al lavoro per portare sul territorio le proposte di Italia Viva ed essere incisivi nella vita dei cittadini. Personalmente non vedo l’ora di lavorare con i neo-eletti e con tutti gli iscritti e simpatizzanti che vorranno contribuire a questo grande progetto che è "Il Centro"»