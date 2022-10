Lega e congressi: «Uno degli elementi da raddrizzare è l'umore della base»

Dopo la disfatta elettorale, le acque in casa Lega restano agitatissime, anche alla luce della crisi politica che si è innescata a Castelfranco Veneto dove il sindaco Stefano Marcon ha visto tre consiglieri abbandonare la maggioranza, ora in bilico. Sotto accusa è finito il segretario provinciale di Treviso, Gianangelo Bof, peraltro difeso da uno degli esponenti storici della Liga, Giampaolo Gobbo, sostenitore da tempo dei congressi. Sulla traballante situazione a Castelfranco Veneto (che segue in ordine di tempo i casi di Mogliano Veneto, dove il sindaco Davide Bortolato ha abbandonato la guida del Comune, e di Nervesa, dove c'è stato addirittura il commissariamento del Comune) e sui prossimi congressi, a livello regionale e provinciale, si è espresso oggi il sindaco di Treviso, Mario Conte.

«Non conosco le dinamiche di Castelfranco ma vedo il sindaco Marcon abbastanza tranquillo: segno evidente che il rapporto con la sua maggioranza, aldilà dei passaggi da un gruppo all'altro sono abbastanza tranquilli o almeno spero» ha detto il primo cittadino «credo che l'esperienza a Marcon non manca per riuscire a gestore la sua squadra. Tra l'altro un'amministrazione che si è ben comportata fino ad adesso e che ha avuto la fiducia dai cittadini nel rinnovo del suo mandato, quindi credo siano ancora questioni personali, anche facilmente risolvibili».

«Per quanto riguarda i congressi stiamo attendendo tutti, con trepidazione questo momento di confronto che è alla base di un partito che ha la voglia di ripartire» spiega Conte «ricordo che c'è questo fermento, questa agitazione e anche qualche arrabbiatura proprio perchè siamo un partito vivo, un partito che ha voglia di rimettersi in gioco, un partito che ha voglia di tornare a mettere a fuoco dei temi importanti e soprattutto vuole individuare quelli che sono i segretari che poi porteranno avanti queste istanze e che gestiranno il partito a livello territoriale».

Bof al capolinea

«Come in tutti i ruoli c'è una fase in cui tu dai tutto e metti tutto il tuo impegno, dopodiche vieni chiamato a svolgere un altro ruolo e quindi credo che in questa fase serva un'energia nuova, fermo restando che Gianangelo Bof ha fatto un lavoro importante come commissario provinciale, è diventato sindaco, oggi parlamantare» continua il sindaco di Treviso «quindi credo che anche umanamente non credo che possa continuare a gestire il tutto. Non è un puntare il dito contro Bof ma semplicemente trovare una persona che in questo momento abbia la disponibilità di tempo e l'entusiasmo e la voglia di riprendere in mano una situazione che è certamente un pò complicata: uno degli elementi da raddrizzare è certamente quello dell'umore della base che dopo la tornata elettorale non certo entusiasmante è da rianimare, da riaccendere quella voglia di combattere per un ideale che forse in questo momento è un pò appannato».

Il prossimo segretario

«Ho la fortuna di militare in un partito che ha davvero tante persone in grado di ricoprire quel ruolo» chiude Conte «Io sono impegnato a fare il sindaco e la mia comunità mi prosciuga tutte le energie però ci sono davvero tante persone che possono oggi candidarsi alla segreteria provinciale che regionale. Attendo di capire quali saranno i candidati per poi esprimere la mia preferenza».