Caro energia, stasera flashmob della Lega in piazza Borsa

Un flashmob contro il caro energia "accanto alle nostre famiglia e imprese": è l'iniziativa promossa dalla sezione trevigiana della Lega che nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 10 ottobre, alle 18.30, radunerà attivisti e simpatizzanti in piazza Borsa, nel cuore del centro storico di Treviso. La manifestazione promossa dal Carroccio si tiene nello stesso orario scelto dal centrosinistra trevigiano e da diverse associazioni vicine al movimento Lgbt, per un sit in che si svolgerà di fronte al municipio di Ca' Sugana per protestare contro l'affissione dei manifesti Pro Vita nel capoluogo.