Piano di lottizzazione Kolbe: cemento, consumo di suolo e terzo supermercato alla rotonda

Al Panorama, già esistente, e all'Ali (piano di lottizzazione “Repubblica 1”), i cui lavori partiranno a breve, si aggiungerà un terzo supermercato. Tre attività della Gdo che insistono su una sola rotatoria, quella tra viale della Repubblica e viale Europa a Treviso. Si tratta del piano di lottizzazione “Kolbe”, approvato nei giorni scorsi dalla giunta, la cui origine risale alla variante generale leghista al PRG di inizio anni 2000. E' prevista la realizzazione di strutture commerciali (anche alimentari, quindi supermercati propriamente detti) per complessivi 2.500 metri quadrati.

«Gli aspetti negativi di questa nuova colata di cemento e asfalto sono evidenti» ha spiegato Luigi Calesso di Coalizione civica «L’intera area è attualmente verde e, quindi, la realizzazione di edifici, tratti stradali, aree di manovra dei parcheggi implica l’impermeabilizzazione di migliaia di metri quadrati di terreno. Il comune di Treviso, con il 39,89% di suolo consumato sul totale, è al 4° posto in Veneto e al 195° tra i 7.904 comuni italiani (ISPRA, 2023). Nel suo rapporto 2021 sul consumo di suolo l’ISPRA ha effettuato una stima del valore economico dei servizi ecosistemici garantiti dal suolo verde, valore che viene distrutto dalla impermeabilizzazione del terreno. Per servizi ecosistemici si intendono quelli dello stoccaggio e sequestro dell’anidride carbonica, della rimozione del particolato atmosferico e dell’ozono, della produzione agricola e di legname, dell’impollinazione, della regolazione del microclima e tutto il vasto ambito che riguarda l’equilibrio idrogeologico: l’assorbimento delle piogge, la loro depurazione e la trasformazione in disponibilità di acqua per l’uso umano».

«Al 31 dicembre 2022 erano attivi nel territorio del Comune di Treviso 32 supermercati cioè, uno ogni 2.563 abitanti mentre a livello nazionale, sempre nel 2022, c’era un esercizio commerciale dello stesso tipo ogni 4.087 abitanti e in Veneto uno ogni 3.624 abitanti» spiega Calesso «I supermercati di cui è stato avviato l’iter per la realizzazione sono complessivamente 5 (oltre al “Kolbe” e al “Repubblica 1”, quello in via Pisa, quello in via Cisole, quello del “San Bartolomeo 1” di fronte a “Pino”) che porteranno a un rapporto di un punto vendita ogni 2.226 abitanti, quasi doppio rispetto alla media nazionale. Abbiamo molti più supermercati della media nazionale e regionale ma il loro proliferare non risponde all’esigenza di “servire” le zone del territorio in cui mancano ma a logiche, legittime, di concorrenza tra le catene della grande distribuzione che si contendono le fette più appetibili del territorio invece che “rischiare” aprendo in altre zone».

«La Giunta Conte è responsabile di questo nuovo attacco al territorio» chiude la nota di Coalizione civica «perché con l’approvazione dell’accordo accordi pubblico-privato hanno permesso alla proprietà del “Kolbe” di trovare una soluzione alle loro esigenze di edificazione (non più ricettiva ma commerciale), una soluzione legittima da cui il Comune ottiene opere per un milione di euro complessivi, ma che consegna all’asfalto e al cemento altre migliaia di metri quadrati di terreni agricoli. Il problema è che i fondi per le opere pubbliche si possono trovare in altri modi, magari non subito ma si possono ottenere mentre la cementificazione del territorio è praticamente irreversibile, le aree verdi consumate da edifici, strade, piazzali, aree di manovra non ce le restituisce nessuno. La giunta risponderà che vengono ridotte le “quantità” dell’edificazione prevista nel piano di lottizzazione ma in una città già così cementificata non possiamo permetterci di continuare a concedere nuove possibilità di cementificare, anche se ridotte rispetto alle potenzialità previste. Su questi argomenti Coalizione Civica per Treviso baserà le osservazioni che presenteremo contro il piano di lottizzazione. Va detto ancora una volta che il premio “Green Leaf” è solo greenwashing in una città sempre più soffocata dal cemento e dall’asfalto».