Il Terraglio est apre le porte al nuovo piano di lottizzazione a Sant'Antonino

La realizzazione del Terraglio est, un'opera rimasta un miraggio per anni e che ora pare finalmente in rampa di lancio grazie al placet di Regione e Governo, aprirà le porte ad una nuiova lottizzazione che sorgerà tra la rotonda dell'ospedale Ca' Foncello, lungo la Tengenziale, via Pasteur e la futura arteria proveniente da Casier. Lo scoros 6 febbraio ha adottato con una delibera il piano di lottizzazione “Sant’Antonino 1”.

«Perché è una colata di “cemento collaterale” al Terraglio Est?» si chiede Luigi Calesso di Coalizione civica «Perché il piano di lottizzazione avrebbe potuto essere presentato subito dopo l’approvazione della variante leghista al PRG che lo ha inserito nella pianificazione urbanistica comunale ma, al contrario, è rimasto “dormiente” nei vent’anni che sono passati tra quell’atto urbanistico e oggi. La realizzazione del Terraglio Est rende per la prima volta “interessante” l’edificazione in quell’area che si trova proprio “all’incrocio” tra l’esistente tangenziale e il nuovo asse viario che arriva da Casier».

Il piano di lottizzazione prevede edificazione commerciale, direzionale e ricettiva (previsti dal progetto almeno due edifici di un'altezza massima di 12 metri) su una superfice di 60mila metri quadrati che vede 2500 mq di commerciale, oltre 20mila mq di direzionale, 7,374 mq di spazio ricettivo, 17mila mq di verde ad uso pubblico e circa 19mila mq di parcheggi.

«Si tratta di oltre 90.000 metri cubi di nuova edificazione» continua Calesso «che significheranno oltre 7.500 metri quadrati di suolo cementificato che, insieme a quello asfaltato per le strade di collegamento, i piazzali, le aree di manovra porterà a un consumo di suolo ben superiore a un ettaro (più probabilmente due ettari) in un comune di cui non è necessario ripetere i dati record di terreno impermeabilizzato. Ancora una volta “non c’è cemento responsabile, ma c’è chi è responsabile del cemento”».

«Ma la questione rischia perfino di non finire qui perché una volta che l’edificazione verrà realizzata e vi si insediassero le attività direzionali, ricettive e commerciali previste (a proposito, arriverà qualche altro nuovo supermercato?) il rischio è che la viabilità di collegamento o dell’intera area risulti insufficiente e, quindi, si riveli necessario realizzare qualche altro tratto stradale o allargare quelli esistenti…» conclude l'esponente di Coalizione civica «Perché, come è noto, l’asfalto ha come “effetto collaterale” il cemento ma il cemento, a sua volta, può avere come “effetto collaterale” l’asfalto, in una spirale in cui hanno valore solo gli interessi commerciali, quelli della rendita fondiaria, quelli dell’industria edilizia mentre non hanno cittadinanza il contenimento dell’inquinamento atmosferico e il blocco del consumo di suolo (consumo che contribuisce sia allo smog che al cambiamento climatico)».

Ieri, 12 febbraio, l'assessore all'urbanistica Andrea De Checchi ha replicato agli attacchi spiegando che il piano degli interventi redatto dalla Giunta Manildo avrebbe potuto bloccare il piano di lottizzazione e che questo è dunque eredità del passato. Ca' Sugana ha inoltre ottenuto, nel corso della trattativa con la proprietà dell'area, la riduzione delle aree destinate a edifici commerciali «che non saranno più di 1500 metri quadrati e più in generale di tutta la volumetria edificabile prevista» ha detto De Checchi al Gazzettino di Treviso. Sarà inoltre realizzato un collegamento ciclabile tra Terraglio est e nuova cittadella della salute oltre ad un parco da 20mila metri quadrati.