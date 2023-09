Pontida, Conte: «Giusto esserci. Autonomia: pretendiamo che il risultato arrivi»

«Un bel raduno, un raduno importante, con numeri decisamente soddisfacenti e soprattutto con tanti contributi dal palco. Per noi è sempre un momento per riallinearci, un momento in cui vengono fugati dubbi, tensioni, vengono superate quelle tensioni che si vengono a formare durante l'anno»: a parlare è il sindaco di Treviso, Mario Conte, giunto nel pomeriggio di ieri, 17 settembre, sul prato di Pontida (in ritardo a causa di un maxi ingorgo autostradale) per ascoltare alcuni interventi tra cui quello del segretario federale, Matteo Salvini. Mai come quest'anno la Lega aveva bisogno di ricompattarsi dopo mesi turbolenti, anche in vista del prossimo futuro. «Siamo alla vigilia di una tornata elettorale importante, oltre alle Europee ci sono tanti Comuni che vanno al voto a Treviso, in Veneto e in generale a livello nazionale quindi continuare ad alzare la tensione in questo momento sarebbe un atteggiamento sbagliato e controproducente» continua Conte «se ci sono delle frizioni è giusto anche che ci siano dei chiarimenti, come è giusto che non si alimentino le polemiche, siamo tutti chiamati a servire le nostre comunità, ad aver rispetto dei sostenitori e dei militamti che lavorano a testa bassa senza far polemica e soprattutto oggi chi ricopre dei ruoli è chiamato a lavorare per il bene del partito e per il bene delle nostre comunità». Fiducia in Salvini? «Io credo che dobbiamo fidarci del nostro leader nazionale, la linea e la strategia la sta facendo lui e quindi noi dobbiamo allinearci e correre a testa bassa per portare a casa il risultato».