Treviso si mobilita per Mario Draghi: martedì sit-in in piazza Borsa

Anche Treviso si mobilita perché il premier Mario Draghi resti al suo posto. Sull’onda delle manifestazioni di Milano, Roma, Bologna, Torino, Vicenza e molte altre città e del documento congiunto dei 1000 sindaci che chiedono al Premier di restare, martedì 19 luglio anche a Treviso ci sarà il sit-in “Avanti con Draghi” dalle 19.00 da Piazza Borsa. Nata da un’idea del Comitato Treviso Nord di Italia Viva, la manifestazione sarà totalmente apartitica e vedrà il coinvolgimento di associazioni di categoria, rappresentanti di tutti i partiti, ma soprattutto di cittadini che vogliono far sentire la propria solidarietà a Mario Draghi e che già da giorni la stanno manifestando sui social. “Abbiamo ritenuto importante che anche Treviso facesse sentire la sua vicinanza a Mario Draghi – dice l’avvocato Alessandra Nava, coordinatrice del Comitato Treviso Nord Italia Viva che ha ispirato il corteo – Non è pensabile perdere la figura più autorevole che l’Italia abbia in questo momento, anche a livello internazionale, per piccole baruffe di palazzo. In questo momento l’Italia ha bisogno di unità e compattezza, e di serietà e competenza, che Draghi ci garantisce. Sia il mondo imprenditoriale che la società civile stanno dimostrando, al di là dell’appartenenza politica di ciascuno ,che c’è una precisa volontà di fare tutto il possibile perché Draghi resti al suo posto. Aspettiamo tutti i cittadini che vorranno manifestare con noi: sarà anche possibile in quella sede sottoscrivere un appello al premier.”