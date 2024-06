Il 20 giugno alle ore 17.30, presso la sala Fratello sole sorella Luna della chiesa di San Francesco, in piazza San Francesco a Treviso, si svolgerà il convegno aperto a tutta la cittadinanza e organizzato da Impegno Civile con la collaborazione del Partito Democratico, dal titolo "La nuova medicina territoriale: come far funzionare le case di comunità".

«I cambiamenti della sanità nazionale» hanno spiegato Luciano Franchin, presidente di Impegno civile, e Giovanni Tonella, segratario cittadino del Pd, a cui è affidata anche l'introduzione dell'incontro «hanno un forte impatto a livello locale e una delle proposte più interessanti per dare adeguata ed efficiente assistenza ai cittadini è costituita dalle case di comunità. Cosa sono? Come e quando entreranno in funzione? Dove saranno collocate nel territorio della città? Queste sono solo alcune delle questioni che il convegno vuole affrontare attraverso la viva voce di numerosi esperti».

Nel corso del convegno, moderato da Francesco Antonucci (già medico ospedaliero), interverrà Giorgio Favero ex medico di medicina generale, con un focus su "La transizione: dal modello attuale alle case di comunità con riferimento alle scelte di Treviso. Seguirà l'intervento di Ubaldo Scardellato, consigliere dell'Associazione Promozione Sociale Ve.R.So. (Veneto Ricerca Sociale) con "Istituzione delle case di comunità in Veneto". E ancora Roberta Toschi, consigliera PD a Bologna e dirigente dell’azienda sanitaria con "Un esempio da studiale: le case di comunità in Emilia Romagna. Il convegno proseguità con Gavino Maciocco, Docente presso l’Università di Firenze, in video collegamento, che affronterà il tema "Il nodo del personale e la sua formazione". E infine Enrico Peterle, medico di medicina generale esporrà il suo intervento dal titolo "E’ urgente il fascicolo sanitario elettronico". A seguire, gli interventi del pubblico che potrà chiedere di approfondire i temi trattati nelle relazioni.