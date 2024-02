Noi moderati nella Marca: Bruno Zanette è il nuovo coordinatore

Il Commissario Regionale del Veneto di "Noi moderati", Renzo Tondo, ha annunciato la nomina di Bruno Zanette come Coordinatore per la Provincia di Treviso. L’indicazione, avallata dal Comitato Direttivo Nazionale del movimento politico, il cui presidente è l’Onorevole Maurizio Lupi, è un passo significativo nell'ottica di coordinare e rafforzare le attività del partito sul territorio, in vista anche dei prossimi impegni elettorali.

Bruno Zanette, accogliendo l'incarico con grande responsabilità, ha espresso il suo impegno totale per il successo del progetto e la crescita del partito. «Noi Moderati siamo convinti che, grazie al nostro progetto politico, possiamo attrarre tutte le persone moderate che in questo momento cercano un punto di riferimento politico« ha dichiarato.

Particolare attenzione sarà rivolta ai comuni della provincia di Treviso che si recheranno al voto il prossimo mese di giugno. «Stiamo lavorando per comporre le liste e, nei piccoli comuni, provvederemo ad inserire i nostri referenti al fine di valorizzare il progetto territoriale» ha aggiunto il neo-coordinatore, aggiungendo: «Al nostro movimento si stanno avvicinando numerosi cittadini in cerca di un'alternativa politica, delusi dagli attuali partiti e dall'andamento dell'amministrazione. Noi rappresentiamo un punto di riferimento nel panorama politico grazie alla nostra posizione al centro, moderata ed europeista. Il nostro obiettivo primario sarà quello di crescere e radicarci sul territorio in modo capillare, ascoltando e rispondendo alle esigenze della nostra comunità».

Con una lunga esperienza politica alle spalle, Bruno Zanette, 76 anni, ha ricoperto la carica di consigliere comunale a Conegliano dal 2007 al 2017, i primi cinque anni quando il comune era diretto dal Sindaco Alberto Maniero, i successivi alle spalle di Floriano Zambon. Ha sempre fatto parte dell'ambito centrista, portando con sé una vasta conoscenza del tessuto sociale e politico locale. «Confido pienamente che Bruno saprà svolgere il suo ruolo con impegno e competenza, mantenendo sempre fede ai principi fondanti del nostro movimento politico. Sono convinto che grazie al suo lavoro, il nostro progetto avrà un'importante affermazione sul territorio» ha dichiarato Renzo Tondo.