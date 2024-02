«Priorità apertura parcheggi e pista ciclabile all'ospedale. Gravi i disagi per gli utenti»

«Le trattative fra direzione ospedaliera e privato gestore del project financing sono solo un piccolissimo antipasto dei problemi a cui assisteremo sul Park Vittoria. E se nel caso della Cittadella della Salute la concessione dura "solo" trent'anni» dichiara il capogruppo del Partito Democratico Stefano Pelloni «i trevigiani possono solo immaginare cosa succederà con Parcheggi Italia, che diventerà la proprietaria di Piazza Vittoria per i prossimi sessant'anni, assicurandosi l'ultima parola sui parcheggi e la mobilità della città».

«Ora rimediare agli errori commessi in sede di convenzione otto anni fa è giusto e trova il nostro sostegno la trattativa in corso fra direzione sanitaria e privato per assicurare delle tariffe più basse sui nuovi parcheggi dell'Ospedale» continua Stefano Pelloni «ma dall'altra parte chiediamo di ascoltare le numerose segnalazioni del personale e degli utenti che chiedono un'apertura dei parcheggi quanto prima. Oggi esiste un problema legato ai parcheggi in ospedale e tenere chiuso un parcheggio già pronto rappresenta un grosso disagio per i cittadini. La pazienza sta terminando».

«Fra le tante opere pronte ma non ancora consegnate dal privato alla comunità c'è anche la prima parte della pista ciclabile sulla Restera destra, dietro alla piazzola dell'elisoccorso» conclude il consigliere PD «Quel collegamento ciclabile è pronto da anni e chiediamo che venga consegnato ai cittadini quanto prima. Chiedo che anche il sindaco e l'assessore Zampese si interessino di questo problema».