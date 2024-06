Park Vittoria: «Gestione preoccupante da parte del sindaco, in ritardo ancora prima di cominciare»

Una perizia sul trasloco del monumento e una perizia idrogeologica sull'area in cui si dovrà scavare. Sono questi i documenti che la Soprintendenza del Veneto attende per dare il via al cantiere per il park interrato di piazza della Vittoria. Lo ha riferito alla Tribuna di Treviso il Soprintendente Vincenzo Tinè e queste dichiarazioni hanno rinfocolato le polemiche circa lo slittamento dei lavori che non potranno dunque partire prima dell'estate del 2025.

«Sindaco e Giunta promettevano in maniera roboante che entro il mese di giugno avremmo cominciato a vedere smontato il monumento di Piazza Vittoria e che il cantiere per il park interrato sarebbe durato tre anni. Ora il sindaco ci comunica che non vedremo le ruspe fino all'anno prossimo: siamo sollevati e speriamo che questo ulteriore tempo porti consiglio e aiuti a ripensare a questo progetto inviso alla città» dichiara il capogruppo del Partito Democratico Stefano Pelloni «Sono già in ritardo prima ancora di cominciare, i residenti e i commercianti che aspettative devono avere per il cantiere? Non c'è nessuna affidabilità da parte dell'amministrazione. Stranamente i documenti che il Comune sta tardando ad inviare all'amministrazione sono quelli sulle falde e sulle ricadute idrogeologiche di quest'opera, su cui abbiamo sempre sottolineato la preoccupazione. Questo ritardo non ci stupisce e non fa che aumentare la nostra preoccupazione».

«Secondo le previsioni a giugno sarebbero dovuti cominciare gli scavi, ma non è ancora passato in Consiglio Comunale nemmeno la Convenzione né il Piano Economico Finanziario, in quanto non sono ancora arrivate le necessario autorizzazioni» continua Stefano Pelloni «Speriamo che l'Amministrazione sfrutti questo tempo aggiuntivo per ripensare a questo progetto e si convinca che possono essere trovate delle soluzioni alternative maggiormente sostenibili e molto meno impattanti per la città».

«E' incredibile leggere che le dichiarazioni del Sindaco che non si capacita del ritardo da parte della Sovrintendenza per l'emissione del parere, salvo essere smentito il giorno seguente dal Sovrintendente stesso che addossa le responsabilità del ritardo al Comune» conclude il consigliere PD «Si potrebbe dire che "la situazione è grave ma non è seria" se non fosse che questo fa riflettere su quali siano le capacità dell'amministrazione comunale di affrontare un cantiere così complesso. Chiediamo che il Sindaco ascolti le migliaia di cittadini che stanno ancora firmando contro questo progetto e ci ripensi una volta per tutte».