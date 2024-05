Treviso ha parlato d'Europa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il 16 maggio ci avete raggiunti nonostante il forte temporale, martedì sera avete stra-riempito Santa Caterina e ci avete seguito in streaming. A dimostrazione del fatto che la partecipazione va ricercata e coltivata, perché è quanto di più potente abbiamo per costruire la città, il Paese e l’Europa che vogliamo. Organizzare il ciclo di incontri “Treviso, parliamo d’Europa” ci ha permesso di sentirci parte di una grande comunità, e di questo vi ringraziamo moltissimo. Grazie a ognuno dei partecipanti, e in particolare al gruppo dei giovanissimi liceali che, forti della responsabilità della prima chiamata al voto, hanno preso parte alla discussione e si sono fatti portavoce del lavoro di tutte e tutti. Grazie alle candidate e ai candidati presenti: Giampiero Avruscio (Forza Italia), Ugo Biggeri (M5S), Gabriella Chiellino (Stati Uniti d’Europa), Cristina Guarda (Alleanza Verdi Sinistra), Alessandro Manera (Lega Salvini Premier), Carlo Pasqualetto (Azione), Giuditta Pini (PD). Vi abbiamo consegnato con fiducia il documento “L’Europa che vi chiediamo”, frutto del nostro lavoro, e ora siamo impazienti di scoprire che forma darete al futuro. Nonché di esserne parte attiva, sempre di più. Grazie a VeLa per averci creduto insieme a noi, all’Ufficio Italiano del Parlamento Europeo per il sostegno e a Francesco Sardo Infirri per la guida, mai scontata, sempre fondamentale. L’Europa non è poi così distante: con il voto dell’8-9 giugno possiamo darle la direzione che vogliamo per affrontare le sfide che ci attendono. Buon voto a tutte e tutti! Angela Pozzobon Caterina Dozzo Giovanni Risato Pietro Sala