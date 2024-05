Comunali, Zorzi (Pd) punzecchia il centrodestra: «Gli altri litigano, noi unica forza di cambiamento»

Se finora lo scontro interno al centrodestra tra Lega e Fratelli d'Italia si è preso la scena del dibattito politico, è rimasto finora più defilato il Pd e in genere le forze del centrosinistra che in questa tornata deve difendere poche "roccaforti", come Preganziol, dove è stata candidata Elena Stocco, l'assessora della Giunta Galeano mentre a Vittorio Veneto Mirella Balliana e a Mogliano Veneto Giacomo Nilandi dovranno cercare di scalzare il centrodestra, diviso nel primo caso e compatto nel secondo. Se a Roncade il Pd ha addirittura rinunciato a schierare un proprio candidato, a Maserada sul Piave è tornata in pista la veterana Floriana Casellato che ha però rinunciato alle insegne di partito. E così in molti altri Comuni della Marca dove il centrosinistra si affida alle civiche.

«Il passaggio elettorale di giugno ci vede presenti nella quasi totalità dei comuni al voto. Siamo soddisfatti del lavoro che è stato svolto con grande determinazione dai nostri circoli in un contesto da sempre non facile» ha commentato Giovanni Zorzi, segretario provinciale del Partito Democratico a Treviso «Possiamo contare su una trentina di candidati sindaci, tra cui molti iscritti. Nei quattro comuni più grandi siamo assolutamente in partita e così pure, attraverso liste civiche aperte e plurali, a cui il Pd sta dando supporto prezioso, nei comuni sotto i 15mila abitanti. Se sul fronte del centrodestra si registrano fratture profonde che per seguire personalismi locali o ordini da Roma hanno squassato le amministrazioni in carica, noi invece siamo riusciti a proporci come forza che unisce attorno a progetti di cambiamento seri e concreti e animati esclusivamente dalla volontà di fare il bene delle comunità che ci candidiamo a guidare».