Zorzi (Pd): «Simboli fascisti, è dovere chiarire ogni ambiguità»

«Viviamo tempi difficili che mettono a dura prova le nostre comunità e c’è il rischio, per più di qualcuno, che la via di fuga più comoda non sia quella di affrontare di petto i problemi ma di nascondersi dietro ad un passato mitizzato». Lo dichiara Giovanni Zorzi, segretario provinciale del Partito Democratico, alla luce dell’esposizione in provincia di calendari e immagini che sembrerebbero commemorare il ventennio fascista.

«Il fascismo, Mussolini, la marcia su Roma e le leggi razziali sono stati la rovina per questo Paese – continua Zorzi -. Bene ha fatto il sindaco Fabio Chies a intervenire in modo risoluto. Ora è necessario che l’associazione paracadutisti chiarisca ogni ambiguità. Sono convinto che il prefetto Sidoti prenderà in considerazione il dossier che gli è stato sottoposto dall’Anpi provinciale e che si attiverà di conseguenza. Noi siamo al suo fianco per difendere ogni giorno i valori repubblicani e le istituzioni nate dalle macerie che ci ha lasciato il ventennio fascista. La scuola da questo punto di vista può fare molto: ci sia un impegno specifico sul fronte dell’educazione ai valori della Costituzione».

«A chi invece è debole di memoria - conclude Zorzi - rivolgo l’invito di partecipare alla cerimonia che si terrà sul Pian del Cansiglio domenica. Non c’è migliore occasione per comprendere quanto sia importante tenere vivo il ricordo di chi è arrivato a sacrificare la propria vita per garantire la libertà a noi e a chi verrà dopo di noi».