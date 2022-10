Procura sotto organico, il Pd: «Basta regali a mafie e delinquenti»

«Il nuovo allarme lanciato dalla Cisl Funzione pubblica circa la carenza di personale in forza alla Procura della Repubblica di Treviso, con appena 28 dipendenti a fronte di una pianta organica che ne prevede 42, non può cadere nel vuoto».

A dirlo è il consigliere regionale e presidente della Commissione legalità, Andrea Zanoni che ricorda come: «Da troppi anni i tanti appelli rimangono inascoltati, compreso quello che, in occasione di un incontro con il procuratore capo-reggente, avevo posto sul tavolo denunciando questa situazione insostenibile. Treviso sta infatti pagando a caro prezzo la carenza di organico e gli unici ad avvantaggiarsi sono i delinquenti e i mafiosi: pensiamo solo ai fenomeni illegali legati ai reati di mafia, a quelli ambientali e all’evasione fiscale. L'inchiesta che ha fatto emergere in queste ore, attorno all’Arena di Verona, l’esistenza di rapporti tra aziende venete e ‘ndrangheta conferma che la nostra regione ha enormi problemi di criminalità organizzata: per combatterla servono tribunali efficienti e operativi al 100%. Non possiamo continuare a fare regali alle mafie: il nuovo Governo - conclude Zanoni - provveda al più presto».