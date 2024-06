LIVE Comunali 2024 in provincia di Treviso, lo spoglio in diretta

14.51 Primo seggio scrutinato a Vazzola: 247 Brait, 128 Dal Col

14.48 A Vittorio Veneto primo seggio scrutinato, quello dell'ospedale: 5 voti per Posocco, 4 per Balliana, 3 per Braido. Primo dei tre seggi scrutinati a Cimadolmo: Ministeri 333, Perin 54.

14.30 L'assessore regionale Roberto Marcato attacca Salvini e Vannacci su Facebook: «Adesso mettiamoci una decima sopra».

14.00 Benvenuti al nostro live elettorale per le comunali 2024. Erano 55 i Comuni che rinnovavano sindaci e consigli comunali. Domenica sera, grazie al quorum, sono stati confermati nel ruolo di primi cittadini Mauro Canal a Refrontolo, Larry Pizzol a Sarmede, Nicola Fantuzzi a San Polo di Piave, Arnaldo Pitton a Meduna di Livenza, Andrea Manente ad Ormelle. Restano 50 fasce tricolori da assegnare. Le partite chiave a Vittorio Veneto, Paese, Preganziol e Mogliano Veneto.