Soldi da Soros alla sinistra italiana, tra i beneficiari c'è anche Rachele Scarpa

C'è anche la deputata del Partito Democratico Rachele Scarpa tra i beneficiari dei contributi economici di "Agenda", una no profit al femminile fondata nel 2022 dall'ambientalista americana ed ex guru elettorale di Barack Obama, Jessica Shearer. L'Associazione ha sede a Roma ed è stata finanziata con oltre un milione di euro tra il 2022 e il 2023 dalla Democracy & Pluralism, fondazione svedese vicina al magnate ungherese George Soros.

La trevigiana, una fedelissima del segretario Elly Schlein da cui ha ricevuto le deleghe su giovani e salute, ha incassato circa 24mila euro in due tranche, una di circa 20mila euro in servizi e l'altra di 4mila euro, risalenti al 2022 e "tracciate" il 9 gennaio 2023.

La fondazione svedese che ha staccato gli assegni in favore di "Agenda" è guidata dall'imprenditore Daniel Sachs, vice chair della Open Society, fondazione che fa capo al magnate George Soros. Secondo quanto riportato nell'elenco delle donazioni, la fondazione svedese ha finanziato l'associazione femminista "Agenda" nel 2022 e 2023 con oltre un milione di euro, appunto. Obiettivo della Democracy & Pluralism, si legge sul suo sito, è «promuovere società libere e giuste e democrazie pluralistiche sostenendo le organizzazioni no-profit in Europa che lavorano verso questo obiettivo comune». Il mezzo individuato è quello di «spingere le donne promettenti e i leader politici sottorappresentati verso un maggiore potere - rendendo loro e le loro idee impossibili da respingere - in modo che possano fare più bene per le loro comunità».

Il nome di Jessica Shearer non è sconosciuto al mondo progressista italiano. La 'guru' statunitense, che ha lavorato con Obama e anche Bernie Sanders, è la ceo di Social Changes, organizzazione vicina ai democratici Usa che alle ultime politiche ha finanziato diversi esponenti della sinistra italiana, tra cui il deputato di Avs Nicola Fratoianni e il senatore del Pd Antonio Misiani, quest'ultimo con 63.318 euro in beni e servizi. Sempre dalla Social Changes arrivò un cospicuo aiuto ad alcuni candidati del Pd alle europee del 2019 (150mila euro) e alle amministrative del 2020 (315mila euro). Alle politiche 2022 invece "Agenda" si è mossa per aiutare, tra le altre, Ilaria Cucchi dell'Alleanza Verdi e Sinistra con 150.729 euro in beni e servizi.