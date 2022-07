Segnale Rai assente a Treviso e Belluno, De Menech: «Potenziare i ripetitori»

I canali Rai 1, Rai 2 e Rai3 in diverse zono restano del tutto inaccessibili, in particolare nelle zone della pedemontana trevigiana che va da Cordignano fino a Valdobbiadene, passando per i comuni di Sarmede, Cappella Maggiore, Vittorio Veneto, Cison di Valmarino, Revine Lago, Follina, Tarzo, Miane e Farra di Soligo