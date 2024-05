Un corteo contro il degrado a Treviso, parteciperà anche Forza Nuova

Anche Forza Nuova Treviso ha annunciato con una nota che parteciperà venerdì prossimo (ore 21, avvio nell'area della Palla di ferro in via Roma) al corteo-presidio organizzato a Treviso per sensibilizzare e stimolare l’attenzione dell’opinione pubblica ed in particolare di tutta la comunità trevigiana, riguardo alla grave situazione di degrado in cui versa la città e il suo centro. Queste le parole del coordinatore provinciale di Forza Nuova Treviso Alessandro Moino: «Anche Forza Nuova parteciperà al corteo-presidio indetto dai cittadini per protestare e dissentire dalla situazione di degrado e violenza che da tempo coinvolge e caratterizza la quotidianità della città e del centro cittadino, un tempo considerato un “salotto” e che rischia ora un decadimento irreversibile».