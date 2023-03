«Il Terzo Polo sceglie la concretezza non la propaganda»

Mara Carfagna ha partecipato all'incontro con il candidato sindaco del Terzo Polo Nicolò Rocco, che si è svolto oggi pomeriggio, 31 marzo, nella Sala Verde di Palazzo Rinaldi di Treviso, alla presenza dei candidati al consiglio comunale. Ricordo che la legge 38 che ha introdotto il reato di stalking (aprile 2009) porta la firma dell'ex ministra dei governi Berlusconi e Draghi, così come il disegno di legge che prevede la possibilità per gli elettori di esprimere la doppia preferenza di genere dal 2011.

Circa a quanto fatto da governo Draghi mentre era in carica, Mara Carfagna ha dichiarato: «In tutta Italia solo nel 2022 noi abbiamo finanziato l'apertura di 15 mila posti in più negli asili nido e il funzionamento di 8000 posti in più per il trasporto scolastico degli studenti con disabilità. Quando si parla di pari opportunità, non si parla di un'espressione vuota. Non si parla di teoria, ma di cose molto concrete che hanno a che fare con la vita quotidiana, con i sacrifici, con le sofferenze di milioni di famiglie, di donne e dei loro bambini. Queste risorse sono servite e serviranno a migliorare la qualità dell'educazione dei nostri bambini fin dalla tenera età, ma consentiranno a migliaia di madri e donne di trovare un posto di lavoro o di mantenere stretto quello che faticosamente hanno conquistato, perché è l'assenza di welfare che spesso spinge la nostre donne ai margini del mercato del lavoro. Significa sprecare un patrimonio di competenze , di qualità, di professionalità di cui il nostro paese, che ha bisogno di crescere, avrebbe un disperato bisogno di utilizzare. Ha detto bene Nicolò Rocco, che porre l'attenzione su questi temi significa porre l'attenzione ai problemi quotidiani con cui si confrontano le donne e le famiglie italiane. A me piace pensare che chi sceglie Terzo Polo e Nicolò Rocco sceglie questo tipo di approccio ai problemi, pragmatico, concreto, non ideologico. Noi siamo disposti a ragionare sulle proposte avanzate da chiunque se incrociano le nostre sensibilità. E avete sentito anche le idee chiare che ha Rocco sulla dotazione alla commissione pari opportunità, sul bilancio di sostenibilità che ingloba il bilancio di genere, sull'assistenza familiare e su tutta l'attività di prevenzione e informazione da fare nelle scuole a favore delle giovani generazioni. Chi sceglie Nicolò Rocco e il Terzo Polo crede che la politica sia una cosa seria, e che non sia una gara di twitter, di followers, di propaganda, di proclami. E' chi crede che la politica sia l'arte nobile di individuare soluzioni praticabili e realizzabili per i problemi con cui le persone si confrontano. Il Terzo Polo ha scelto un'altra strada, che non è quella di promettere miracoli ma cose che si possono fare. Quelle che ha promesso Nicolò a Treviso e a livello nazionale le proposte che abbiamo avanzato tre giorni fa sul salario minimo, sull'industria 4.0, sulla sanità, sul contrasto al dissesto idrogeologico. Sono tutte cose che presentiamo agli elettori con credibilità, perchè quando abbiamo avuto la responsabilità di governo abbiamo prodotto non propaganda ma fatti, che sono misurabili. Siamo gli unici che invitano gli elettori non a firmare una cambiale in bianco ma a contare su esperienze, competenze e qualità già messe alla prova e sperimentate. Accade anche qui a Treviso, dove abbiamo presentato un candidato sindaco e una squadra di assoluta qualità. Sono certa che le elezioni di Treviso saranno anche importanti per rafforzare il progetto al quale stiamo lavorando: la costruzione di un polo che sarà sempre più centrale nello scenario politico italiano. il polo della concretezza e della stabilità».