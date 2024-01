Scontri a Vicenza, Righetto denunciata. «Django utilizza spazi pubblici per le loro bravate»

E' da sempre un nervo scoperto dell'amministrazione comunale trevigiana di centro-destra e la notizia della denuncia di tre attivisti di Django, tra cui Gaia Righetto, per i disordini seguiti alla manifestazione contro Israele di Vicenza di sabato scorso, non ha fatto che rinfocolare la polemica circa l'insediamento del centro sociale trevigiano nell'ex caserma Piave. La convenzione che regola la permanenza di Django nell'area, concessa dall'amministrazione Manildo, è ormai prossima alla scadenza ed il prossimo anno Ca' Sugana dovrà esprimersi sul possibile rinnovo. Un'eventualità che però oggi appare molto remota, con posizioni molto nette soprattutto in seno a Fratelli d'Italia.

«Django utilizza spazi comunali per organizzare le loro bravate e questa situazione è inaccettabile!». Con queste parole entra nel tema relativo alle violenze esterne alla fiera VicenzaOro il consigliere comunale di Fratelli D’Italia Jennipher Gola. «Righetto vorrebbe una medaglia al valore per quanto combinato sabato scorso, invece porta a casa una denuncia penale e svergogna la nostra città» continua Gola. Le fa eco il collega Alberto Ciamini: «È intollerabile che l’area in concessione al centro sociale venga sfruttata per pianificare azioni violente e facinorose, il loro contratto scadrà a breve, ma se questi spazi vengono fruiti in questo modo, mi farò carico di interpellare i massimi organi istituzionali per accelerare un loro sgombero».