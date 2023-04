«Una consulta in ogni quartiere»: Rocco inaugura la sede elettorale a Santa Bona

«Abbiamo inaugurato la sede elettorale a Santa Bona, in quello che era uno studio medico, lanciando una proposta per i quartieri: introduciamo dieci consulte di quartiere con sedici consiglieri per consulta che si rendano disponibili tra cittadini, commercianti, lavoratori, presidenti di associazioni, insegnanti»: così il candidato del Terzo Polo, Nicolò Rocco, affiancato dai candidati Elisa Di Giovanni e dall'ex vicensindaco Roberto Grigoletto, ha idealmente tagliato il nastro stamattina, 13 aprile, del nuovo spazio elettorale che da oggi fino al prossimo 15 maggio ospiterà incontri con i cittadini e la stampa

Questa l'ipotetica suddivisione proposta da Rocco: 1) Centro, 2) Santa Bona e San Pelajo, 3) San Paolo e San Liberale 4) Monigo 5) San Giuseppe 6) Fiera e Selvana 7) Santa Maria del Rovere e Sant'artemio, 8 ) Santa Maria del Sile, Sant'Angelo e Canizzano ; 9) San Lazzaro e San Zeno; 10) Sant'Antonino. «In ogni quartiere una consulta, i vigili di quartiere, un parco attrezzato e una casa della salute con assistenza sanitaria e psicologica»: ha sintetizzato il candidato del Terzo Polo.

LA LISTA “AZIONE – FUTURA – ITALIA VIVA - CALENDA ROCCO SINDACO”

1. Grigoletto Roberto 53 anni

2. Fabio Pezzato 52 anni

3. Elena Bandiera 42 anni

4. Francesco Bolla 30 anni

5. Ruggero Bonacina 64 anni

6. Giacomo Bruscagin 25 anni

7. Alessandro Cossu 50 anni

8. Sabrina Danieli 57 anni

9. Margherita Daniotti 20 anni

10. Leonardo Di Cecca 50 anni

11. Elisa Di Giovanni 39 anni

12. Luciana Durigon 58 anni

13. Valter Durigon 65 anni

14. Anita Fachin 18 anni

15. Mario Giampietruzzi 55 anni

16. Marco Grollo 31 anni

17. Gabriele Lignano 26 anni

18. Fabio Maso 51 anni

19. Paolo Matteazzi 71 anni

20. Nicola Michielin 25 anni

21. Alessandra Nava 59 anni

22. Andrea Penzo Aiello 34 anni

23. Mario Poletti 75 anni

24. Annamaria Scrufari 50 anni

25. Michele Segato 31 anni

26. Federica Sentimenti 45 anni

27. Emilio Sentimenti 75 anni

28. Cristiana Sparvoli 64 anni

29. Angelica Vedelago 32 anni

30. Giancarlo Veronese, detto Jack 54 anni

31. Marcello Zambon 61 anni

32. Giovanni Zenoni 20 anni