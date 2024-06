Semaforo pedonale di via Santa Bona nuova spento da un mese e mezzo

«Siamo alle solite, dispiace dirlo, ma l’Amministrazione non ascolta le segnalazioni dei cittadini, forse distratta dalla campagna elettorale per le Europee, l’amministrazione Conte non si è accorta che il semaforo di via Santa Bona Nuova, quello a chiamata sulla ciclabile peraltro, che collega l’uscita delle scuole Canossiane all’Israa, è spento da un mese e 20 giorni» a parlare è la consigliera comunale del Pd, Carlotta Bazza che non nasconde la propria perplessità di fronte a questa situazione «La segnalazione mi è arrivata da diversi cittadini preoccupati per il pericolo, visto che il semaforo non ha nemmeno la luce gialla lampeggiante e un segnale di dare la precedenza dalla parte del transito stradale. Le scuole sono finite, ma sono attivi i centri estivi, per cui c’è un via vai continuo di passanti, tra cui bambini e anziani, che tentano di attraversare la strada, probabilmente pregando un santo protettore per uscirne incolumi».

«Prima di intervenire pubblicamente, ho consigliato ai genitori di segnalare il grave disagio all’Assessorato per evitare inutili polemiche con l’Amministrazione, ma il risultato è stato sempre lo stesso: il silenzio» continua Bazza «Allora ho voluto verificare la notizia di persona, recandomi sul posto. Tutto vero. E mi chiedo: è ammissibile un ritardo di un mese e 20 giorni, nonostante le varie segnalazioni, da parte dell’assessorato ai lavori pubblici per sistemare un semaforo? Capisco che non ci siano soldi, ma cosa dobbiamo aspettare prima di vederlo di nuovo funzionante? E soprattutto perché l’Amministrazione non risponde ai cittadini, adempiendo ai propri doveri? Già Treviso non ha abbastanza piste ciclabili, che almeno quelle esistenti siano messe in sicurezza visto anche la recente tragedia accaduta in strada ovest. Meno male che abbiamo vinto il Green Leaf che mi pare più un trofeo da esibire ad ogni occasione pubblica che non un meritato riconoscimento. Capisco che l’Amministrazione sia distratta (forse si starà leccando qualche ferita), ma è il caso che si dia una mossa per occuparsi dei bisogni minimi della comunità, prima che si verifichi il peggio».