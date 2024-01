Chiesa aperta per dare rifugio ai senza tetto, il Pd: «Strumentalizzazione politica da parte della destra»

«Se c’era la speranza che il nuovo anno portasse il Sindaco Conte a più miti consigli e alla capacità di distinguere il piano personale da quello politico, c’è ancora una volta da rimanere delusi». Continua la polemica politica che mette al centro don Giovanni Kirschner, la sua decisione di aprire la chiesa per dare rifugio ai senza tetto e la petizione rivolta al vescovo di Treviso fatta da un gruppo di cittadini che vuole la sua rimozione da parroco di Santa Maria del Sile. A intervenire duramente nei confronti del sindaco del capoluogo Mario Conte sono, dopo Luigi Calesso per Coalizione Civica, i consiglieri comunali del Partito Democratico Marco Zabai e Carlotta Bazza

«È assurdo - spiegano i due esponenti dei Dem - leggere le accuse che il primo cittadino rivolge a Don Giovanni Kirschner il quale non ha fatto altro che rispondere, in silenzio, ad un appello che è arrivato dalle istituzioni che avrebbero dovuto gestire altrimenti da sole la sistemazione dei senza fissa dimora in questo periodo invernale. Tra queste il Comune in primis, che si è trovato totalmente impreparato, salvo correre in fretta e furia ai ripari nonostante servisse una pianificazione ad hoc da tempo».

«La strumentalizzazione politica la stanno facendo esponenti della destra cittadina - continuano Zabai e Bazza - che hanno colto l’occasione di un gesto di carità e solidarietà cristiana, gratuito, per una vendetta pubblica e sbandierata, covata evidentemente da tempo. In questo hanno trovato la sponda del Sindaco, che invece che riportare i propri sodali alla ragione decide di unirsi a loro e prendersela col parroco, reo di aver aiutato proprio la sua amministrazione».

«La nostra piena solidarietà ancora una volta con don Kirschner - concludono i consiglieri comunali del Partito Democratico - e con tutta la comunità parrocchiale di Santa Maria del Sile, una comunità che a queste provocazioni ha risposto unendosi ancora di più, basti guardare alla grande partecipazione delle ultime funzioni. Invitiamo il sindaco Conte a smetterla di confondere la sua persona con l’istituzione che rappresenta temporaneamente, alimentando polemiche faziose, e di occuparsi solo di soluzioni perché non ci sia bisogno il prossimo inverno di appoggiarsi alla disponibilità delle parrocchie, tanto più se questo è il trattamento che il sindaco riserva a chi decide di dare una mano».