Treviso tra le province più inquinate d'Italia, De Nardi: «Fatto poco o nulla»

Continuano a tenere banco i risultati della classifica de "Il Sole 24 Ore" sulle province italiane con i più alti tassi di smog e inquinamento da polveri sottili. Treviso è al nono posto nella lista delle province più inquinate d'Italia. Un risultato molto negativo che arriva a poche ore dalla finalissima dell'European Green Leaf Award in programma mercoledì 4 e giovedì 5 ottobre a Tallin, in Estonia dove Treviso potrebbe uscire come il capoluogo di provincia più "verde" d'Europa. Quasi un controsenso rispetto ai dati pubblicati nelle scorse ore da "Il Sole 24 Ore", commentati in queste ore anche dall'ex candidato sindaco per il centrosinistra, Giorgio De Nardi: «Quando segnalai che nel centro storico di Treviso si stavano verificando problemi di ordine pubblico mai registrati prima nella nostra città, il sindaco mi rispose piccato "Non siamo a Caracas". Quando denunciai il problema della qualità dell’aria nella nostra città mi rispose che stava combattendo il problema stanziando il bonus caldaie. Vorrei capire cosa risponde ora, di fronte a una classifica di un autorevole ente terzo (su dati satellitari Copernicus), che certifica come a Treviso si respiri una delle più inquinate arie d’Italia (posizione 98 su 107), in costante peggioramento.

Questi pessimi risultati - continua De Nardi - certificano prima di tutto l’assoluta mancanza di interesse prima, e di programmazione poi, di questa Giunta sui temi ambientale e sociale. Al di là degli innumerevoli annunci propagandistici oramai da oltre cinque anni perdura l'immobilità, su queste come su molte altre questioni. I fatti dimostrano che nell’arco del mandato abbiamo subito addirittura un continuo peggioramento: Le polveri 2,5, forse le più pericolose, a Treviso sono passate in 5 anni dai 16,1 del 2018 ai 20,6 microgrammi per metro cubo d’aria di oggi, nonostante il fermo determinato dalla pandemia. Siamo molto sopra il limite massimo tollerato dall’Unione Europea di 10 microgrammi. S’è fatto troppo poco se non nulla per ridurre il traffico, favorire il trasporto pubblico locale, la mobilità lenta, la transizione green» accusa De Nardi che attacca la Giunta Conte su questi punti:

Nessun progresso nel trasporto pubblico locale.

Nessun progresso nella pedonalizzazione.

Progressi insufficienti sulle piste ciclabili.

Il bonus caldaie o la sostituzione di alcuni vecchissimi autobus sono solo granellini di sabbia.

Il nuovo verde in larga parte è morto poco dopo la piantumazione.

Bisogna soprattutto togliere le auto dalla città.

Circolano costantemente in centro mezzi che emettono enormi nuvole nere di scarico e mai ho visto effettuare un controllo sugli scarichi:

«La scusa di questa situazione è purtroppo ogni volta la stessa: non dipende mai da noi, ma sempre da qualcun altro, in questo caso dalla posizione geografica della pianura padana o dalla scarsità delle piogge e del vento. Mancano all'appello solo le cavallette di John Belushi - conclude l'imprenditore trevigiano -. I dati sono relativi alla provincia, ma la città è messa ancora peggio, essendo schiacciata dal traffico e senza seri controlli sulle principali fonti di inquinamento. Spero tanto che Treviso vinca il premio Grean Leaf ma la contraddizione con la reale situazione della città mi sembra evidente».