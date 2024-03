Ennesimo supermercato in via Pisa: «Uno schiaffo alla viabilità del quartiere»

Annunciata la definizione dell’accordo pubblico privato “Pisa”, con l’arrivo dell’ennesimo supermercato nella zona di viale della Repubblica, in un’area residenziale con una viabilità già compromessa: si tratta di un'area di 2500 metri quadrati, acquisita dall'azienda Mosole, in cui vi sono gli ex capannoni abbandonati dell'azienda Fantin, diventati poi deposito dell'Ulss. Sulla questione sono intervenuti nei giorni scorsi i consiglieri comunali del Partito Democratico Marco Zabai e Roberto Pizzolato che si interrogano sulla questione.

«Ancora una volta assistiamo alla principale strategia dell’amministrazione Conte per quanto riguarda la trasformazione del nostro territorio: un laissez-faire del privato, a cui l’interesse pubblico deve piegarsi in cambio di noccioline» commenta Zabai «Come si può pensare che l’atterraggio dell’ennesima superficie di vendita nella zona in cambio di una pista ciclabile e di una piccola risistemazione a verde sia in qualsiasi modo un beneficio per i cittadini? Stiamo parlando di un’area che si affaccia sul Botteniga, un fiume già strozzato dall’urbanizzazione e che ora viene condannato in quel tratto ad essere il retro di un supermercato. A livello di impatto ambientale, Via Pisa e i dintorni hanno già subito gli effetti deleteri del Piano di Lottizzazione “Celsi”, oltre che delle operazioni private sull’altra sponda rispetto all’area ex Fantin. Per non parlare della viabilità».

«A livello di effetti sul commercio poi, la Giunta Conte continua imperterrita nella sua politica dei due forni» aggiunge il consigliere dem «da una parte dice di voler stimolare le piccole realtà commerciali, i negozi di quartiere, il centro storico con parcheggi come Park Vittoria, mentre allo stesso tempo continua a mettere il timbro a nuovi market di grandi dimensioni, tutti concentrati sull’asse viaria di Viale della Repubblica. Una contraddizione che fa danni alla città e ai commercianti».

«Arriva un nuovo supermercato in via Pisa, laterale della strada ovest. Dopo quelli esistenti nell'area e quelli annunciati, si va ad aggiungere un'area di vendita di 2.500 metri quadri - mezzo campo di terra trevigiano - in via Pisa, di fronte al grattacielo» aggiunge Roberto Pizzolato «E quindi traffico di auto in ingresso e in uscita - cioè importazione di inquinamento - in una zona 30 km/ora a vocazione residenziale, che sarà quindi assediata; da un lato l'uscita in via Santa Bona vecchia, in prossimità di un semaforo e dall'altra una uscita direttamente su strada ovest, senza semaforo e senza rotonda. Il tutto in cambio di una pista ciclabile che non servirebbe affatto se non venisse costruito il supermercato. Questo intervento va a pesare su un quadrante viario già al collasso. Nei quartieri si agisce senza una visione complessiva, avallando qualsiasi richiesta dei privati senza farsi domande su quale sarà la qualità della vita delle persone che abitano in zona e di come faranno i cittadini ad entrare e uscire nella struttura commerciale».