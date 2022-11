Nasce il Terzo Polo di Marca, domani Carlo Calenda a Treviso

Giovedì 24 novembre, il segretario nazionale di Azione, il senatore Carlo Calenda, ed il Presidente di Italia Viva, on. Ettore Rosato, terranno a battesimo sul suolo trevigiano la federazione tra i due partiti, approvata nel corso dell'assemblea nazionale di Azione tenutasi sabato scorso a Napoli. Treviso rappresenterà la prima città in cui viene formalizzata la presenza politica e istituzionale della federazione del Terzo Polo. L’appuntamento è per giovedì 24 novembre, al museo Bailo di Treviso, dove: alle ore 17.30, si terrà una conferenza stampa di Carlo Calenda ed Ettore Rosato, insieme ai coordinatori provinciali Martina Cancian, Vittorio Lago, Jacopo Lodde e Omar Baù; alle ore 18.30, si terrà la presentazione del libro di Carlo Calenda:”La libertà che non libera. Riscoprire il valore del limite”.