Comunali, il Terzo Polo nomina portavoce Beppe Mauro

In vista delle elezioni amministrative, il coordinamento provinciale di Treviso di Azione - Italia Viva - Renew Europe ha nominato come proprio portavoce Giuseppe Mauro, figura di ampia esperienza politica e attuale co-coordinatore di Italia Viva del capoluogo. La nomina si colloca nell’ambito della costruzione degli assetti organizzativi necessari a far fronte alla duplice sfida rappresentata dall’imminente campagna elettorale per le comunali di Treviso a supporto della candidatura a sindaco di Nicolò Rocco e dall’accelerazione del percorso indicato da Calenda e Renzi verso il partito unico, percorso che coinvolge attivamente anche i livelli territoriali di Azione ed Italia Viva.

Jacopo Lodde, membro del coordinamento provinciale insieme a Vittorio Lago, Omar Baù e Martina Cancian, ha sottolineato che «con la nomina a portavoce di Mauro si vuole dare anche nel nostro territorio un forte segnale della capacità del Terzo Polo di far convergere esperienze maturate sia nell’area liberale di centrodestra sia nell’area riformista di centrosinistra, per una politica in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini al di là degli sterili schieramenti, come dimostra anche la nostra corsa in autonomia alle prossime comunali».