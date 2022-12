Costituita nella Marca la federazione provinciale del Terzo Polo

Ufficialmente costituita in provincia di Treviso la Federazione provinciale del Terzo Polo (Azione-Italia viva - Renew Europe) nella prima assemblea provinciale, alla presenza della vice presidente nazionale della Federazione, l’on. Elena Bonetti, ministra per la famiglia e le pari opportunità dal 2019 al 2022; in collegamento Skype Mariastella Gelmini, ministro dell’autonomia e degli affari regionali nel Governo Draghi. I coordinatori provinciali, Martina Cancian, Vittorio Lago, Jacopo Lodde e Omar Baù comporranno ora il coordinamento politico della federazione che deciderà la linea e le azioni politiche in vista della costituzione del nuovo partito liberal democratico, riformista e popolare, alternativo ai populismi di destra e di sinistra. È stata poi nominata la Commissione elettorale composta dai coordinatori provinciali, dai tre consiglieri comunali (Rocco, Grigoletto e Pezzato) e da due esponenti rispettivamente di Italia Viva e Azione. Infine Roberto Grigoletto è stato nominato portavoce della Federazione provinciale del Terzo Polo.