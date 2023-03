Comunali: il sindaco di Verona, Tommasi, per Bazza e Zabai

Venerdì sera, 24 marzo, alla presentazione della campagna elettorale di Marco Zabai e Carlotta Bazza ha presenziato anche Damiano Tommasi, sindaco di Verona. «Verona rappresenta un laboratorio civico e politico» hanno detto i due candidati dem «a cui si ispira la campagna elettorale del centrosinistra e che abbiamo preso a riferimento per la nostra campagna elettorale. Da qui partiamo per incontrare i cittadini di treviso di ogni età e lavorare per l’alternativa per scrivere tutta un’altra storia».