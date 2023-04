Comunali, giallo sulla lista di Ugo Moro: al vaglio della commissione elettorale

«E' un pò complicato perchè sono mancate delle firme e quindi ci proviamo, vediamo che succede. Siamo decisamente in biilico, purtroppo»: così ha detto Ugo Moro, candidato sindaco alle prossime elezioni comunali di Treviso per il partito comunista italiano.

«Il Partito Comunista Italiano non è riuscito a presentare in tempo la propria lista» ha spiegato Bosio Luca, comitato regionale Veneto del PCI «Il lavoro sin qui svolto ha consentito la creazione della sezione trevigiana dei comunisti, fino ad ora non presenti o nascosti. Da qui entriamo nella vita politica cittadina concentrando i nostri sforzi e rafforzando la nostra organizzazione, per l'attuazione della Carta Costituzionale e la difesa di chi vive del proprio lavoro. Il nostro impegno è solo all'inizio, organizzeremo presto iniziative aperte alla cittadinanza per continuare nella costruzione della nostra proposta politica».

LA LISTA DEL PCI

Giuliato Rebecca , Fano Lucia, Barel Giancarl, Comandé Roberto, Franzoi Sonia, Iemmola Axel Pietro, Toffolo Rossit Mara, Beccegato Valerio, Bordigato Fabio, Romanello Mirco, Poggi Marco, Pin Massimo, Fusco Francesco, Baoduzzi Gino, De Biasi Melissa, Frascati Liliana, Mazzasette Daniele, Di Gennaro Emilia, Jellamo Marina, Tognazzo Gregorio, Perini Bianca.

Sarebbe stata invece già stoppato il tentativo di "Sud chiama Nord" (con candidata Martina Tagliapietra), movimento vicino al sindaco di Messina, Cateno De Luca, che non avrebbe tuttavia raccolto le necessarie firme. Si attende nelle prossime ore l'ufficialità.