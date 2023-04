Unione Popolare, 32 nomi in lista per le comunali a Treviso

Movimento 5 Stelle e Unione Popolare si presenteranno alle elezioni comunali di Treviso con due liste separate ma entrambe avranno come candidato sindaco unico Maurizio Mestriner (Movimento 5 Stelle). In queste ore Unione Popolare ha ufficializzato i 32 nomi che andranno a comporre la lista per le prossime elezioni. Capogruppo sarà la bellunese Lucia Tundo, affiancata da Alessandro Modolo e Corrado Forlani. In lizza tanti trevigiani, ma non solo. Tre gli Under 30 candidati (Maggie Altinier, Susanna Moro e Daniele Davanzo) affiancati da tanti nomi con esperienze nella politica e nell'attivismo locale.

La lista