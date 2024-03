Caso Vettoretti, deleghe non in discussione: scontro Lega-Fratelli d'Italia

L'assessore alle attività produttive della Giunta Conte, Rosanna Vettoretti, è finita nei giorni scorsi al centro di un'infuocata polemica che l'hanno vista finire sotto attacco da parte di un gruppo di negozianti (in particolare una lettera di Nicoletta Piovesan Pesce per Treviso Imprese Unite ed Enrico De Wrachien di Rivivere Treviso) che l'hanno accusata di "immobilismo" per la situazione stagnante del commercio del centro storico. Il sindaco ha di fatto "blindato" Vettoretti, promettendo un "cambio di passo" dopo un confronto che avverrà nei prossimi giorni ma è evidente che il clima tra Fratelli d'Italia e il resto della maggioranza sia teso: le deleghe, aldilà delle dichiarazioni, appaiono quantomai in bilico. Curiosamente un recente sondaggio a cui i commercianti trevigiani erano stati chiamati a rispondere sul tema dei saldi, non avevano minimamente preso in esame il presunto poco impegno dell'assessore. Lei si è infatti difesa dicendo che solo due delle associazioni l'hanno messa nel mirino e che il suo operato è poco pubblicizzato.

L'opposizione intanto ha ovviamente preso al balzo l'occasione per scagliarsi a sua volta contro la Giunta. «Vettoretti paga la mancanza di idee per rilanciare il centro storico dell’amministrazione Conte degli ultimi sette anni. Dopo anni i nodi stanno venendo al pettine» ha commentato il consigliere comunale del Pd, Stefano Pelloni «Durante la settimana il centro storico è deserto e adesso Conte vuole portare fuori dal centro pure la facoltà di Giurisprudenza. I negozi in città sono sempre meno e la città si sta spegnendo: fra problemi di insicurezza diffusa e di spopolamento della città, il commercio sta sparendo. Le associazioni dei commercianti sono fondamentali per la città perché i loro negozi, e non le catene delle grandi multinazionali, sono spesso un presidio di sicurezza, decoro e bellezza: dalle luminiarie di Natale, alla promozione della città, il loro contributo è fondamentale e dovrebbero essere coinvolte quotidianamente nell’amministrazione della città».

«L’assessore e il sindaco ci dicano quale sia la loro idea di commercio in città e come hanno intenzione di rilanciarlo» continua il consigliere dem «È imbarazzante che per un anno l’assessore non abbia mai coinvolto le associazioni di commercianti per condividere un piano ed è altrettanto preoccupante che il sindaco Conte non si sia mai preoccupato della questione. Le cose sono due: o Sindaco e assessore non si parlano, oppure si è completamente disinteressato dell’attività dell’assessore per un anno. La città il sabato pomeriggio diventa un presidio di forze dell’ordine per controllare gruppi di ragazzi che spaventano gli esercenti e i clienti, durante la settimana è deserta. Le attività economiche non possono sopravvivere tenendo aperte solo il sabato mattina e la domenica. Servono iniziative culturali e grandi mostre che attraggano turisti in città anche durante la settimana e servono festival e una proposta culturale che faccia vivere e porti in centro i residenti con più frequenza. Ci aspettiamo che Conte batta un colpo».