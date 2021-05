Tricolore di oltre 20 metri in Piazza Dall'Armi: «Basta coprifuoco»

Sabato 1 maggio il flashmob di Fratelli d’Italia in Piazza Dall'Armi a Montebelluna per sostenere categorie e lavoratori in difficoltà, chiedendo ancora l'abolizione del coprifuoco

Flashmob sul tema del lavoro per il Primo Maggio a Montebelluna, sempre nel rispetto del distanziamento e dell’uso delle mascherine. Un tricolore lungo più di 20 metri è stato srotolato in Piazza Dall'Armi. La manifestazione, ideata dal coordinatore di Fratelli d’Italia Veneto, il senatore Luca De Carlo, e dall’assessore regionale al Lavoro Elena Donazzan, ha visto la partecipazione in qualità di organizzatori del coordinatore provinciale di Fdi, Giuseppe Montuori, dell'assessore di Montebelluna e vicecoordinatore provinciale Claudio Borgia, del consigliere comunale e Capogruppo Fdi di Montebelluna Lucrezia Favaro e del consigliere regionale Tommaso Razzolini alla presenza di amministratori locali, dirigenti, di militanti e simpatizzanti del partito.

Claudio Borgia, vicecoordinatore provinciale di Fratelli d'Italia commenta: «In uno dei distretti economici più importanti del nord est, abbiamo voluto denunciare la crisi occupazionale che sta colpendo la nostra Nazione e che allo scadere del blocco dei licenziamenti emergerà con ancora più forza». Lurezia Favaro aggiunge: «La Costituzione recita che l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro ma oggi per troppe categorie il lavoro non c’è. Finché tutte le attività non potranno riaprire e i lavoratori ritornare al proprio posto di lavoro, il primo maggio non ci potrà essere festeggiato». «Abbiamo voluto anche ribadire - dichiarano Tommaso Razzolini e il coordinatore provinciale Giuseppe Montuori - come sia necessario accelerare sulle riaperture, in sicurezza e nel rispetto delle misure anti-contagio e soprattutto eliminare il coprifuoco. La gente chiede di poter lavorare: una richiesta che Fratelli d’Italia sostiene fin dall’inizio della pandemia al fianco delle categorie dimenticate dal Governo». «Noi di Fratelli d'Italia - conclude Borgia - ancora una volta, ci schieriamo al fianco delle categorie e dei lavoratori dimenticati da questo governo. Disoccupazione, lavoratori che ancora attendono la cassa integrazione, ristori inconsistenti e settori come turismo, spettacolo e sport al collasso sono i fallimenti targati Pd-M5S-Leu-Italia viva che governano ininterrottamente da prima dell’inizio della pandemia. Oggi, purtroppo, non c’è proprio niente da festeggiare perché il lavoro è diventato una chimera».