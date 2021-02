Vaccini, Cgil: «Priorità anche ai lavoratori della grande distribuzione»

La Filcams Cgil di Treviso ricorda il ruolo svolto dagli addetti della grande distribuzione durante la pandemia: «Non hanno cessato neppure per un solo giorno di svolgere il servizio». Da qui il richiamo al presidente della Regione, Luca Zaia: predisporre un piano di vaccinazione per i lavoratori della grande distribuzione.

È la richiesta avanzata dalla segreteria trevigiana della Filcams Cgil, rappresentata da Alberto Irone, al governo regionale del Veneto. Il sindacato del commercio ricorda il ruolo svolto da lavoratrici e lavoratori del comparto, con particolare attenzione alle attività destinate alla vendita dei generi alimentari, che solo in Veneto annovera migliaia di addetti, tra i 3 e 4mila nella provincia di Treviso. “Un settore produttivo che durante la pandemia è stato considerato alla stregua dei servizi essenziali, che non ha cessato neppure per un solo giorno di continuare a svolgere il servizio di approvvigionamento» sottolinea Alberto Irone. Filcams Cgil chiede quindi «maggiore attenzione e un plauso a questi lavoratori che, seppur esposti giornalmente in maniera esponenziale dalla possibilità di essere contagiati e contagiare a loro volta i propri familiari, hanno continuato a svolgere quotidianamente con sacrificio e abnegazione il proprio lavoro nell’interesse di tutta la collettività, anche in quei periodi in cui è stato estremamente difficile il reperimento dei dispositivi di sicurezza».