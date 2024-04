Elezioni a Valdobbiadene, Paolo Agnolazza è il candidato sindaco di "Vie"

E' Paolo Agnolazza, pensionato ed ex sindacalista della Cisl, il terzo candidato sindaco che si presenterà alle elezioni amministrative nel comune di Valdobbiadene. La lista, che verrà presentata fa qualche giorno, si chiamerà "Vie" ed avrà come capolista Stefano Prosdocimo, attuale consigliere di minoranza.

«Mi candido alla carica di sindaco di Valdobbiadene - ha detto Agnolazza - come portavoce di un gruppo di persone che si riconosce nel progetto per una Valdobbiadene, vera comunità accogliente e in crescita, dove la qualità della vita e del territorio sono una priorità. Ci presentiamo come una squadra autentica, coesa, nella mescolanza di età diverse e nella pluralità delle posizioni di partenza».

«Vogliamo - ha proseguito - favorire la partecipazione alla vita della comunità, in modo nuovo e condiviso, anche dei cittadini e gruppi di cittadini che pensano a Valdobbiadene come luogo desiderabile per viverci e per immaginare un futuro di serenità. Desideriamo dunque invitare tutti ad avvicinarsi alla vita amministrativa e politica del nostro comune. I servizi ai cittadini per noi hanno la precedenza, quelli pubblici sanitari e sociali, quelli culturali, come pure la salvaguardia e la valorizzazione del nostro ambiente e la partecipazione dei cittadini alle scelte e allo sviluppo sostenibile».

«Una sfida da affrontare - ha concluso il candidato sindaco di "Vie" - è sicuramente quella di riuscire ad attrarre residenti e permettere ai giovani di abitare a Valdobbiadene, trovando un giusto equilibrio tra residenza, recupero del patrimonio edilizio inutilizzato e sviluppo turistico. Ci sentiamo pronti ad una prova difficile, ma importante per il futuro: non potevamo mancare a questo appuntamento».