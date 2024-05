Valdobbiadere, ecco i nomi della lista di Martina Bertelle

Sabato prossimo, 18 maggio, alle 12, la candidata sindaca Martina Bertelle, presenterà ufficialmente in piazza Marconi a Valdobbiadene i candidati della sua lista che è così composta: Lorena Pizzolotto, Carlo Ulliana, Maria Teresa Gatto, Marco Tasso, Marco Bortolin, Laura Zanella, Mario Castellan, Alessandro Tonella, Matteo Meneghello, Edoardo Buso, ALexia Bisol, Fabio Callegaro, Jessica Ruggeri, Anna Vittoretti, Andrea Berton, Elisa Spagnol.

Lunedì prossimo, 13 maggio, alle ore 19 sarà presentata la Lista Nuova Civica Valdobbiadene – Fregonese Sindaco. L'evento per lanciare la corsa dell'attuale primo cittadino si terrà nell'auditorium di Palazzo Celestino Piva, in via Piva a Valdobbiadene.