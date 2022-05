«Uno spettacolo di folla e una grandissima serata di sport e di ciclismo. Ancora una volta le nostre colline, patrimonio Unesco si prestano come scenario naturale per i grandi eventi sportivi. L’occasione dello Cycling Stars Criterium con i corridori più famosi reduci dal Giro d’Italia ha attirato migliaia di appassionati delle due ruote che hanno così potuto assaporare i nostri prodotti locali e godere delle nostre bellezze paesaggistiche». Così Alberto Villanova, Presidente Intergruppo Lega – Liga Veneta in Consiglio Regionale, presente lunedì sera all’evento.

Ritorna così a Valdobbiadene, dopo un anno di assenza, lo Cycling Stars Criterium, ovvero la kermesse che si corre il giorno dopo la fine del Giro d’Italia. E così le Colline del Prosecco sono tornate ad essere “patrimonio” mondiale dello sport e del ciclismo internazionale. Ancora una volta la Marca Trevigiana si è dimostrata un grande scenario per lo sport e attrattiva anche per il turismo su due ruote. Migliaia le persone, gli appassionati e i tifosi di ciclismo che si sono radunati lungo il circuito cittadino in occasione dei tre eventi, la corsa degli ex professionisti, vinta da Cadel Evans, l’australiano ex campione del mondo a Mendrisio nel 2009 e vincitore del Tour de France nel 2011, davanti all’ex iridato di Renaix, Maurizio Fondriest e quella delle donne vinta dalla campionessa del mondo, Elisa Balsamo.

Lo Stars Criterium è stato vinto invece da Vincenzo Nibali davanti al re dei velocisti, Mark Cavendish e Giulio Ciccone, recente trionfatore al Giro d’Italia, nella tappa di Cogne. Il campione messinese, quarto al Giro d’Italia terminato domenica a con la cronometro di Verona dopo essere stato applaudito durante tutte le tre settimane del Giro d’Italia, dall'Ungheria a Verona, d è stato accolto con un calore incredibile anche dai tifosi giunti a Valdobbiadene per vedere il campione in azione in una delle sue ultime esibizioni da corridore. La gara riservata ai professionisti prevedeva 40 giri del circuito di 1,2 km nel centro della cittadina trevigiana, e un parterre eccezionale di personaggi di spicco del mondo trevigiano.