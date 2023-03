Comunali 2023, Valentina Pillon si candida a sindaco di San Biagio

Valentina Pillon, 29 anni, sarà la candidata sindaco per il centrodestra a San Biagio di Callalta. Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia hanno unito le forze scegliendo l'attuale capogruppo dell'opposizione in consiglio comunale per provare a vincere in un comune dove il centrosinistra è al governo da ormai dieci anni grazie al sindaco uscente, Alberto Cappelletto.

Sabato 1º aprile la presentazione ufficiale di Valentina Pillon si terrà alle ore 11.30 presso il Caffè Da Vittorino (vicino al municipio, lungo la Postumia). La candidata sarà affiancata dai segretari provinciali di partito: Dimitri Coin per la Lega, Giuseppe Montuori per Fratelli d'Italia e Fabio Chies per Forza Italia. Pillon, delegata nazionale di Anci Giovani, è una grande appassionata di sport, ha praticato a livello agonistico il pattinaggio artistico su rotelle vincendo nel 2017 un Campionato del Mondo con la squadra Division di Portogruaro e diversi altri titoli nazionali e regionali. Le date delle elezioni saranno il 14 e 15 maggio.